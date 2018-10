Depois de fechar, a Pastelaria Suíça está agora a vender a loiça

Fechou a 31 de Agosto, mas esta quinta-feira encontrámos uma das portas semi-aberta. Espreitámos para ver como as coisas estão e saímos de lá com duas chávenas de café.

Até ao final do mês de Outubro pode levar um bocadinho da Pastelaria Suíça para casa. Lá dentro, funcionários limpam a histórica pastelaria e põem cá fora, junto ao passeio, as bonitas caixas com o logotipo da Suíça que em tempos se enchiam com chocolates. Pode pegar e levar, mas se quiser mais alguma faça o favor de entrar, já que a loiça que resta está à venda.

DR

Não há bolos, não há café, mas se passar pela porta da Suíça virada para a Praça da Figueira, pode comprar chávenas de chá por 6€ e chávenas de café por 5€, as mesmas que estiveram ao serviço nesta casa – grande parte delas com as marcas do uso e do tempo. No final, ainda lhe fazem um embrulho cheio de classe.

Recordamos que a Pastelaria Suíça desistiu da classificação municipal Lojas com História, resolvendo fechar portas. Em Junho, quando falámos com o dono do negócio, Fausto Roxo, o lamento era claro: "As esplanadas estão vazias, de maneira que o rendimento da empresa tem diminuído de há dois anos para cá e temos 50 pessoas para pagar o ordenado. Se isto continua com este declínio, acabamos por falir e não indemnizar o pessoal. De maneira que resolvemos desistir".

+ Cinco coisas que não sabe sobre a Pastelaria Suíça