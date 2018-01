Descobrir Portugal a 360º no Ministério da Economia

Durante um mês, o Ministério da Economia está de portas abertas para promover o turismo em Portugal com a campanha Can’t Skip Portugal. Tudo acontece numa blackbox, onde o visitante é convidado a conhecer o país através de uma experiência imersiva – o mesmo é dizer, através de imagens e sons em toda a sala, do tecto aos pés.

Percorra as colinas de Lisboa e calcorreie as ruas do Porto. Voe até aos Açores ou até à Madeira. Descubra as Aldeias do Xisto e mergulhe nas praias da Costa Vicentina. Devore o país e comece já a planear a próxima fuga nesta experiência, que quer mostrar uma parte do trabalho de promoção internacional de Portugal que está a ser desenvolvido pelo Turismo de Portugal.

A entrada é gratuita, no Ministério da Economia, na Rua Horta Seca, 15, ali perto da Praça Luís de Camões. Aproveite porque só o poderá fazer durante o mês de Fevereiro, das 10.00 às 19.00.

