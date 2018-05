Descubra a programação do Lisboa Mistura que chega já em Junho

Está quase aí mais uma edição do Lisboa Mistura, um evento musical e intercultural, que celebra a música e as artes do mundo. O palco deste convívio é a Ribeira das Naus. Este ano, o festival chega mais cedo: 7 a 10 de Junho. A entrada é livre.

A abertura do evento acontece excepcionalmente no espaço B.Leza com um set do DJ Johnny e uma conversa sobre o tema “Sons da Lusofonia - Passado Presente” com a presença de Núria Rito Pinto e Carlos Martins. Nos restantes dias, o festival invade a Ribeira das Naus com inúmeros concertos. Tome atenção aos nomes dos artistas e às suas nacionalidades: Orlando Julius & The Heliocentrics (Nigéria e Reino Unido), Da Cruz (Brasil e Suíça), Metá Metá (Brasil), Batida Apresenta: Ikoqwe (Angola e Portugal), Bitori (Cabo Verde), They Must Be Crazy (Portugal) e Cigarra (Brasil).

E isto não é tudo: neste festival repleto de interculturalidade ainda há espaço para uma zona de street food e no dia 10 de Junho, a partir das 16.00, há um workshop de ritmos com Nice Groove.

O Lisboa Mistura vai poder contar, também, com a presença de alguns projectos, como o OPA - Oficina Portátil de Artes que, segundo o comunicado da organização do festival, tem como objectivo “potenciar novas formas de cruzamento entre a criação artística multidisciplinar e a formação promovendo a cidadania activa”. Também o Modo Portátil | Cidadania em Acção, vai estar no Lisboa Mistura com o propósito de “implementar acções e actividades que permitam trabalhar criativamente, a dimensão social e artística, nas freguesias de Lisboa, de forma inclusiva, garantindo assim a todos mais acesso à cultura e maior consciência cívica.”, lê-se ainda na nota.

Consulta a programação completa aqui.

Ribeira das Naus. Av. Ribeira das Naus, Lisboa.

