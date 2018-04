Descubra no São Jorge como a arte urbana transformou uma aldeia italiana

A Galeria de Arte Urbana (GAU) juntou-se este ano à Festa do Cinema Italiano, uma parceria que resulta na exibição do documentário Fame no Cinema São Jorge. A sessão acontece este sábado, dia 7, às 16.00, e logo a seguir há uma conversa sobre o tema.

Dirigido por Angelo Milano e Giacomo Abbruzzese, Fame traz à tona o pesa da arte urbana na cultura local tendo como premissa o festival homónimo que, entre 2008 e 2012, trouxe à pequena aldeia de Grottaglie, na Apúlia, os maiores street artists do mundo. Blu e Conor Harrington, Erica il Cane, OSGEMEOS e até Vhils marcaram presença no Fame Festival.

No fim da sessão, às 17.00, conte com uma conversa com a presença de Angelo Milano (co-realizador do filme e fundador do festival), de Pedro Soares Neves (investigador) e Ana Margarida Cruz (GAU), onde pode trocar ideias com os entendidos na matéria.

Cinema São Jorge. Sáb a partir das 16.00. 4€ (compre bilhetes aqui).

Mais em Lisboa:

+ Vhils em Lisboa: o roteiro perfeito

+ Diz que é uma espécie de roteiro da arte urbana em Lisboa