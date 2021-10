Designers e artistas emergentes unem-se em mercado pop-up

Nos dias 23 e 24 de Outubro, o espaço cultural Plantasia, em Arroios, recebe uma mostra de designers e artistas que põem a sustentabilidade no centro da criação. O evento é organizado pelos responsáveis pela PopUp.Lx, uma loja de artigos em segunda mão no bairro dos Anjos.

“O que une todos estes designers e artistas é estarem todos ligados à slow fashion, ao upcycling, à customização de peças”, explica David Lopes, da PopUp.Lx. A curadoria do mercado foi feita com Joana Pinheiro e “sem concessões estéticas”. “São marcas que nós apreciamos e gostamos e que seguem linhas estéticas que nos agradam”.

DR

O mercado PopUp.Lx Take Over inclui projectos de diferentes escalas, uns que estão a começar e outros “mais amadurecidos”. Vivian, Storm, Binau, Meh, Mercado Amour, Vanity Poison, Kika Limbo e Goat são algumas das marcas presentes, assim como Kahumbi, “que é uma marca que se define a ela própria como preta, trans e lésbica, que transforma peças de roupa da forma mais sustentável possível e paralelamente também tem workshops de upcycling e de costura. É um projecto que também integra a comunidade à volta”, resume David. Também é possível conhecer a No Clone Brand, um projecto de dois franceses com foco na customização de roupa e que neste mercado apresenta uma colecção criada em parceria com a PopUp.Lx.

Ao longo de todo o fim-de-semana não falta a banda sonora, que é assegurada por vários DJs: Mr Blue e Mãe Dela, no sábado, e Fella Ayala e Trol2000, no domingo. Para matar a sede há cocktails da Batched Valley.

Rua de Arroios 93A. Sáb-Dom 11.00-20.00 Grátis.

