Dia dos Namorados: +351 lança casaco com cláusula de separação

Chama-se The Breakup-Proof Hoodie e foi a solução que a marca portuguesa encontrou para um problema recorrente: quando o casal se separa, quem é que fica com o casaco?

Por um ano que seja, a +351 põe de lado os clichés românticos do Dia de São Valentim e abraça uma problemática real entre casais – o que acontece às peças de roupa partilhadas após a separação? A resposta ao flagelo chega na forma de um casaco com capuz de edição limitada. A solução está na etiqueta, que prevê uma política de ruptura de relacionamento e garante ao cliente uma nova peça, a custo zero, no caso da peça ter sido levada pelo ex-parceiro.

“Numa abordagem quase irónica, quisemos retratar esta particularidade do fim das relações quando uma das partes acaba a ficar com roupa da outra pessoa. A +351 entra em defesa do cliente e de todos os hoodies que ficam sem guarda partilhada”, afirma Ana Penha e Costa, fundadora da marca. A campanha, anunciada na quarta-feira, foi criada em parceria com a agência de publicidade Judas.

© João Hasselberg

A peça em si, um casaco de fecho com capuz, é especialmente propícia a empréstimos, cedências e apropriações. Daí a escolha, para minimizar dissabores na hora da divisão dos bens. Na etiqueta – maior do que o habitual e redigida por um advogado –, pode ler-se: “Em caso de ocorrência de qualquer vicissitude (…), a +351 compromete-se a fornecer, por uma só vez, um produto equivalente e com as mesmas características ao (à) cliente que comprovadamente demonstrar já não se encontrar na posse do produto originalmente adquirido por força da referida ruptura da relação com o terceiro.”

Em caso da separação, o procedimento é simples – o cliente só tem de se dirigir a uma loja +351 com a factura da compra do casaco e apresentar elementos que provem a separação, entre elas certidão de divórcio, bloqueio dos contactos no telefone ou dos perfis das redes sociais ou mudanças de titularidade de contratos. Cumpridos todos os trâmites, sai de lá com um hoodie novinho em folha.

A peça, fabricada em Portugal, é posta à venda na sexta-feira e vai custar 155€. Existe numa única variação de cores – verde e azul – e estará disponível nas lojas da marca (Chiado e Cais do Sodré) e online.

