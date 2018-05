Dia Internacional da Bicicleta: Europcar celebra com passeio gratuito

Chama-se "Segredos da Riviera Portuguesa" e no volante principal está Luís Maio, jornalista especializado em cultura e viagens. Para 3 de Junho desenhou um passeio cultural que celebra a efeméride.

Na Praia da Conceição a tendência é olhar para o mar e sonhar com banhos de água e de sol. Mas há histórias por descobrir em terra firme, entre palácios e chalets. O grande ponto de viragem da aldeia promovida a vila em 1364 é no século XIX, quando o rei D. Luís vem a banhos em Cascais e fica instalado na antiga casa do governador transformando-a em Palácio Real. Para onde vai o rei, vão os nobres e os primeiros a construir são os duques de Palmela em 1876, com a ajuda do arquitecto inglês Thomas Whyat. À casa o povo chama abadia.

Esta é uma das primeiras histórias contadas por Luís Maio, fundador da Lisbon Art & Soul, que vai pintando a história com as imagens de arquivo que carrega consigo. Para saber como acaba vai ter de se inscrever num dos dois horários disponíveis deste tour de três horas marcado para o Dia Internacional da Bicicleta: o primeiro arranca às 10.30 e o segundo às 15.00, com partida e chegada no parque de estacionamento da Praia da Duquesa, junto à Praia da Conceição.

Os passeios, de dificuldade baixa, têm um limite de 15 inscrições e fazem-se ao longo da zona histórica de Cascais/Estoril com as bicicletas eléctricas da Europcar, entre histórias sobre ninhos de espiões, águas termais, arquitectura, pescadores e aristocracia.

As inscrições fazem-se aqui e se por azar não se inscrever a tempo, há estações da Europcar distribuídas por Lisboa, Cascais e Sintra, onde um passeio sobre rodas vale sempre muito a pena.

