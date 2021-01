Dia Mundial do Mágico: Daniel Guedes promete 52 horas de magia “non-stop”

O Dia Mundial do Mágico celebra-se todos os anos a 31 de Janeiro, em homenagem a São João Bosco, padroeiro destes artistas. Diz a lenda que, quando era adolescente, o agora santo praticava truques a fim de ajudar nas despesas de casa. E é para celebrar “a única arte que tem a capacidade de fazer o público acreditar que não há impossíveis” que o ilusionista Daniel Guedes se propõe a fazer truques de magia em directo através de videoconferência.

Esta será a terceira vez que o ilusionista, que se destacou no programa Got Talent Portugal em 2018, ficará 52 horas a fazer magia “non-stop”. A última foi em 2019 no Hospital S. José, em Lisboa, e teve como mote uma homenagem a todos os profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Desta vez, as “52 horas de magia non-stop” começam às 10.00 de 31 de Janeiro e terminam a 2 de Fevereiro, às 14.00. Para participar, bastará aceder a uma plataforma cedida pela CLIVEON (uma sala de espectáculos online), onde poderá ver Daniel Guedes a fazer truques personalizados.

“Lembro-me da primeira vez que assisti a um espectáculo de magia ao vivo: mais do que a natural curiosidade em querer descobrir como eram feitas todas aquelas ilusões, o que eu queria mesmo era saber apresentá-las para conseguir fazer com que os outros sentissem o que eu estava a sentir naquele momento”, conta. “Foi aí que percebi que queria ser mágico.”

Daniel Guedes começou a praticar ilusionismo aos oito anos, depois dos pais lhe oferecerem a sua primeira caixa de magia. Começou por mostrar os truques à família, antes do seu primeiro espectáculo ao vivo, com dez anos. Mas essa paixão acabou por ficar adormecida, até que aos 15 anos assistiu a um espectáculo de Luís de Matos. Inscreveu-se então na associação de ilusionismo do Porto e procurou fazer formação na área. Apesar de se ter licenciado em Matemática Aplicada à Tecnologia e até ter trabalhado num banco, nunca esqueceu a magia da magia. Desde 2008 que se dedica por completo ao ilusionismo.

