Soraia Chaves e Lúcia Moniz na luta contra o narcotráfico

Soraia Chaves, Pêpê Rapazote e Lúcia Moniz são os actores portugueses que estão de regresso ao elenco de Operação Maré Negra, uma co-produção da RTP e da Televisión de Galicia, que junta novamente a Ficción Producciones (Espanha) e a Ukbar Filmes (Portugal). O chileno Jorge López mantém-se como o protagonista Nando, personagem que agora é o intermediário mais popular entre os narcotraficantes da América e da Europa.

Há sensivelmente um mês, as notícias davam conta de mais uma operação contra o tráfico de droga na Galiza, que resultou em 11 detidos de várias nacionalidades, entre eles galegos e portugueses. A origem desta operação teve lugar em Peniche uns meses antes, quando a Polícia Judiciária (PJ) apreendeu cerca de tonelada e meia de cocaína. Mais um caso a pôr a nu a utilização da Península Ibérica, por grandes redes de tráfico internacional, como porta de entrada de cocaína para o território europeu. Os seguidores da série Operação Maré Negra andam mais ou menos por dentro deste assunto, desde que estreou a primeira temporada, baseada numa história real que começou a bordo de um narco-submarino artesanal que atravessou o Atlântico carregado com toneladas de cocaína e três traficantes.

©DR Jorge Lopez e Mina El Hammani

Um deles, Nando, serve de protagonista à série desde início, embora esta tenha mudado de rumo à segunda temporada (e de actor principal), tornando-se só ficção. O mesmo acontece com o argumento da terceira ronda de Operação Maré Negra, cuja sinopse avança os meandros do enredo: “O desaparecimento de um importante carregamento de fentanil coloca Fernando Barreira [Nando], agora o intermediário mais popular entre América e Europa, na pior das situações: ter que prestar contas a ambas as partes. A partir daqui, Nando tem uma missão contra-relógio, para recuperar o crédito perdido junto de quem confiava nele, bem como para escapar à polícia que segue a pista há meses. Uma missão suicida onde conservar o prestígio e a liberdade é o menos importante. O mais importante é manter-se vivo.”

Na segunda temporada, Soraia Chaves fez o papel de Dani, inspectora da PJ, e Pêpê Rapazote, o do criminoso Boza, que protege Nando na sua passagem pela prisão. Estão ambos de regresso para a última temporada. Mas o português será também ouvido na interpretação de Lúcia Moniz, que volta a vestir a pele da inspectora Carmo, personagem recuperada da primeira temporada. “Foi uma novidade fabulosa para mim saber que ia trabalhar com a Lúcia Moniz. A relação das duas inspectoras portuguesas é muito interessante. Há uma rivalidade entre estas duas personagens que enriquece muito a narrativa”, avançou Soraia Chaves à Time Out, em Setembro passado, por altura da apresentação da programação da RTP1. Porque além da rede de narcotráfico há uma rede de parcerias em torno de Operação Maré Negra, que envolve o serviço público de televisão português e faz com que a série estreie na Prime Video da Amazon.

©DR Pêpê Rapazote (à direita) regressa a Operação Maré Negra

Sobre as personagens, por altura da estreia da primeira temporada, em 2021, Lúcia Moniz descrevia assim à Time Out a sua Carmo: "É uma mulher muito focada na profissão, muito competitiva e que é tão exigente com ela própria como é com os outros [...]. Não se conhece nada sobre a sua vida pessoal, apenas o foco muito presente na sua profissão”. Já Soraia Chaves, em 2022, contava-nos: “A Dani é uma inspectora judiciária portuguesa muito ambiciosa e que tem como foco principal na sua vida a sua profissão. É muito obstinada e vai fazer o que for preciso para conseguir o seu objectivo, porque não é capaz de fazer outra coisa. Posso imaginar muitas coisas para o seu passado, mas consigo adivinhar um desprendimento do que seria esperado para a vida de uma mulher, como o casamento ou a família. O seu objectivo maior é desmantelar a rede de narcotráfico”. Mulheres que partilham alguns pontos em comum, que poderão desencadear a tal rivalidade prometida por Chaves.

Com cinco episódios de 45 minutos, a data de estreia na grelha da RTP ainda não foi divulgada, embora seja possível ver ou rever a segunda temporada na plataforma RTP Play. Na Prime Video encontram-se as duas primeiras temporadas completas, assim como o making of da temporada de estreia, baptizado de Destino: Operação Maré Negra.

Prime Video. Estreia a 9 de Fevereiro (T3)

