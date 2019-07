Dino d’Santiago agradece à Cova da Moura com concerto gratuito

Não tem parado desde que editou Mundu Nôbu no final do ano passado, destacou-se nas últimas semanas em festivais como o Super Bock Super Rock e o Festival Músicas do Mundo de Sines, e agora, de surpresa, anuncia um concerto gratuito no bairro onde tudo começou. Dino d’Santiago dá esta sexta-feira um pequeno espectáculo na Cova da Moura. A festa está marcada para as 19.30.

Apesar de ter nascido e vivido no Algarve, a infância do músico passou pela Cova da Moura, onde tem família. Dino d’Santiago faz questão de não esquecer o bairro e muito menos as suas gentes – foi precisamente o local que escolheu para ser fotografado em Novembro quando a Time Out o desafiou a mostrar a sua Lisboa criôla. “Isto também é Lisboa”, dizia-nos então do bairro que é tantas vezes mal falado. “É um preconceito tão grande, não é justo que muitas vezes as pessoas tenham medo de vir”, contava, explicando que sempre que quer escrever ou inspirar-se é à Cova da Moura que recorre.

E é por isso que o showcase desta sexta-feira é também um agradecimento à “comunidade que mais inspirou este Mundo Nôbu”, escreve Dino d’Santiago no Instagram. O concerto vai acontecer no campo de jogos, mais conhecido no bairro por “ringue” e que já tinha aparecido no vídeo de “Nova Lisboa”.

