Dino D’Santiago e Jorge Palma vão dar concertos grátis no centro de Lisboa

A próxima edição do Festival Portas do Mar acontece em Setembro, nos dias 13 e 14, no Largo José Saramago, também conhecido como Campo das Cebolas. O evento é de acesso livre e vai contar com concertos de Jüra, Dino D’Santiago, Expresso Transatlântico e Jorge Palma.

Os horários ainda estão por anunciar, mas a primeira noite arranca com Jüra, que lançou o seu álbum de estreia, sortaminha, em Fevereiro deste ano. Já a encerrar estará Dino D’Santiago, figura de proa da música urbana globalizada feita em Portugal.

A encabeçar a segunda e última noite do festival estará o veterano (e celebrado) Jorge Palma, a trabalhar há mais de 50 anos. Antes, poderá ouvir os Expresso Transatlântico. A banda dos irmãos Gaspar e Sebastião Varela e de Rafael Matos tem como personagem principal a guitarra portuguesa.

Durante os dois dias, como a festa também acontece fora de palco, poderá ainda contar com uma aula de zumba, uma ronda de samba e outras animações. Todas as iniciativas são gratuitas e não requerem qualquer inscrição.

Largo José Saramago (Campo das Cebolas). 13-14 Set, horários a anunciar.

