Dino D’Santiago sobe ao palco do Campo Pequeno já na próxima semana

A voz de "Nova Lisboa" volta a subir aos palcos. Desta vez será o Campo Pequeno a receber Dino D’Santiago e já na próxima semana, a 6 de Junho. Será a primeira vez que o cantor apresenta o novo álbum, Kriola.

Chegou de surpresa e durante o confinamento em Abril – o novo álbum de Dino foi criado entre Londres e Lisboa, mas continua a trazer-nos “uma cachupa instrumental”, como diz o artista, com muito batuque e funaná.

“Kriola é o seu álbum mais activista, onde a Morabeza da linha de Sintra fixa que o crioulo é a segunda língua mais falada na capital portuguesa”, refere o comunicado de imprensa. O seu primeiro espectáculo pós-confinamento está marcado para as 21.30 e vai contar com temas de sucesso de Dino D’Santiago bem como os seus novos temas, como “Kriolo” com Julinho KSD, “Roda” ou “Nhos Obi”, com Vado Mka.

Os bilhetes já estão à venda aqui e os preços variam entre os 5€ e os 10€. A lotação estará reduzida, tal como nos espectáculos do início dessa semana de Deixem o Pimba em Paz, já esgotados, e o uso de máscara será obrigatório.

