Disney+ está a produzir uma série passada no reino de ‘Black Panther’

O realizador e argumentista Ryan Coogler, que deve começar este ano a realizar a sequela de Black Panther, vai também produzir um spin-off do filme para o Disney+. A série vai passar-se em Wakanda, o reino fictício, em África, liderado pelo super-herói interpretado pelo malogrado Chadwick Boseman.

A série, ainda sem nome, será apenas o primeiro projecto desenvolvido pela Proximity Media, de Coogler, para a plataforma. Segundo o Deadline, a produtora e a Disney assinaram um contrato de cinco anos para a produção de conteúdos televisivos exclusivos com os personagens da Marvel, mas também dos outros estúdios sob a tutela da empresa norte-americana.

Este anúncio reforça a aposta na criação de novas séries para o Disney+. WandaVision, disponível desde o início do ano, é a primeira produção dos Marvel Studios para o popular serviço de streaming, e o maior exemplo disso. Mas, até ao final do ano, vão estrear-se lá outras séries de super-heróis, como The Falcon and The Winter Soldier, Loki, Ms. Marvel, Hawkeye e a antologia animada What If…?.

+ Os melhores filmes para ver no Disney+

+ A ordem correcta para ver os filmes da Marvel