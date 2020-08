Disney+: já pode subscrever a nova plataforma a preço especial

O Disney+ chega a Portugal em Setembro, mas já é possível subscrever antecipadamente o novo serviço de streaming da Disney por um preço reduzido. Até 14 de Setembro, um dia antes do lançamento oficial, o valor da subscrição anual é de 59,99€. A partir de 15 de Setembro, o valor passa a ser de 69,99€.

Além desta campanha, será possível assistir a antestreias exclusivas de séries Disney+ nos canais FOX, Disney Channel, National Geographic e 24 Kitchen. A 12 e 13 de Setembro serão transmitidas algumas das produções mais aguardadas da plataforma de streaming, como The Mandalorian, série do universo Star Wars nomeada para os Emmys, O Mundo Segundo Jeff Goldblum, série de viagens protagonizada pelo actor norte-americano, High School Musical: O Musical: A série e O Nosso Chef.

A 12 de Setembro, às 15.00, é transmitido o primeiro episódio de O Mundo Segundo Jeff Goldblum, que explora “o maravilhoso e muitas vezes surpreendente mundo de objectos enganosamente familiares”. Às 21.00, é a vez de High School Musical: O Musical: A Série, uma abordagem moderna e num estilo documental aos filmes que elevaram Vanessa Hudgens e Zac Effron à categoria de estrelas da pop e do cinema.

A 13 de Setembro, às 15.00, passa o primeiro episódio de O Nosso Chef no 24 Kitchen, um concurso de culinária que desafia cinco famílias a criar pratos inspirados no universo Disney. Também no mesmo dia, às 21.30, chega o primeiro episódio da muita aguardada série do universo Star Wars The Mandalorian, aclamada pela crítica. A emissão acontecerá em simultâneo nos cinco canais FOX.

O Disney+ custará 6,99€ por mês e terá filmes e séries da Disney, da Pixar, do universo Star Wars e da National Geographic. O serviço de streaming lançado em Novembro do ano passado nos Estados Unidos chegará ao mesmo tempo aos países nórdicos, à Bélgica e ao Luxemburgo. Está previsto que num futuro próximo o serviço de streaming passe também a incluir conteúdos dos canais norte-americanos Hulu e da ESPN+.

