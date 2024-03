Do riso ao choro: o Hilariante foi cancelado, mas promete voltar em 2025

O cartaz prometia a vinda de estrelas internacionais a Portugal, como Lewis Black e Michelle Wolf, e um conjunto de humoristas portugueses, entre consagrados e novas promessas. Apesar de ter sido anunciado no início deste mês de Março, a organização emitiu um comunicado que dá conta do adiamento do Hilariante.

“Tentámos fazer tudo para conseguir realizar este incrível festival este ano, mas surgiram alguns obstáculos que comprometiam a qualidade que queremos entregar”, começa por lamentar a organização do Hilariante, a agência de comunicação Mary Papaya, numa publicação divulgada na página de Instagram do festival. No entanto, prometem estar a trabalhar para que a primeira edição do Hilariante, inicialmente agendada para arrancar na Quinta de Cima do Palácio do Marquês (Oeiras), aconteça no próximo ano.

Recordamos que, além dos convidados internacionais, o programa contava com nomes como Ricardo Araújo Pereira (acompanhado da equipa de Isto é Gozar Com Quem Trabalha), Luís Franco-Bastos, António Raminhos, Eduardo Madeira ou Guilherme Duarte.

