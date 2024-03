Hilariante: primeiro festival dedicado ao humor traz vedetas do ‘Daily Show’ a Oeiras

Apresenta-se como o primeiro festival de Verão português totalmente dedicado à comédia. O Hilariante acontece entre 30 de Maio e 1 de Junho, na Quinta de Cima do Palácio do Marquês, em Oeiras. Lewis Black e Michelle Wolf, ambos comediantes norte-americanos, são os forasteiros do cartaz, preenchido com alguns dos maiores nomes da comédia nacional, como Ricardo Araújo Pereira (acompanhado da equipa de Isto é Gozar Com Quem Trabalha), Luís Franco-Bastos, António Raminhos, Eduardo Madeira ou Guilherme Duarte.

O recinto, com dois palcos, será em tudo semelhante aos dos festivais de música. Em comunicado, a organização promete “a típica experiência de um festival de Verão, numa paisagem de grandes relvados planos, com activações de marcas, boa comida, boa cerveja, sol e amizade”. Um dos criadores do Hilariante é Rafael Aragão, co-fundador da agência de comunicação Mary Papaya, a entidade por detrás deste festival. Aragão, que também é comediante, fala sobre uma mudança de paradigma (embora o Nos Alive tenha há anos um palco dedicado à comédia): “A oferta de festivais de Verão era, até agora, exclusivamente, de música. Ora, o Hilariante vem mudar esse paradigma. Faz todo o sentido que a comédia tenha o seu lugar de destaque, pois cada vez mais pessoas consomem comédia e a comédia está cada vez melhor. O Hilariante pretende destacar e celebrar o melhor que se faz nesta arte.”

Sem contar com a equipa de autores do programa Isto é Gozar Com Quem Trabalha (SIC), que dá o pontapé de saída do festival com uma “talk”, são 20 os nomes que sobem aos palcos em nome próprio, embora apenas três sejam mulheres, com Joana Gama e Joana Miranda a representar o humor nacional no feminino.

Quem são Lewis Black e Michelle Wolf?

Mas vamos aos convidados internacionais. Com 75 anos, Lewis Black é um dos veteranos do humor norte-americano e o mais antigo colaborador do programa The Daily Show, onde é a cara “Back in Black”, um segmento em que apresenta notícias do dia que passaram entre os pingos da chuva e comenta-as com fúria e humor. É também a voz da personagem Ira dos filmes de animação Divertida-mente. E esta poderá ser uma oportunidade única de ver o comediante ao vivo, uma vez que Black anunciou que se irá retirar dos palcos após esta digressão: "Tenho outras coisas que quero fazer", anunciou em alguns espectáculos no início deste ano.

Michelle Wolf também integrou a equipa do The Daily Show, na era Trevor Noah, mas no papel de argumentista. Na Netflix, em Portugal, é possível ver o seu talkshow The Break with Michelle Wolf (2018), assim como o especial de comédia Michelle Wolf: Joke Show (2019).

Quinta de Cima do Palácio do Marquês (Oeiras). 30 de Maio a 1 de Junho. Bilhetes a partir de 42€

