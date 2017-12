Doces a mais? Alinhe no treino do Marquês

A Portugal Running organiza a corrida gratuita. Apareça para conhecer a cidade em versão acelerada (e para dar conta dos quilos acumulados nos últimos dias)

Bom, não é exactamente o nome de uma dieta seguida pela estátua da rotunda mais famosa da cidade. É mais um treino organizado pela Portugal Running que tem como ponto de partida e chegada a praça do Marquês de Pombal. E que melhor dia para aliviar culpas do que esta quarta-feira, mesmo depois dos excessos natalícios e em vésperas de mais uma overdose de comezaina, por ocasião do Ano Novo?

O ponto de encontro é o final da Avenida Fontes Pereira de Melo, no lado esquerdo. Hora? 12.45. Depois, esperam-no cerca de 50 minutos em plena hora de almoço de free running, uma oportunidade perfeita para circular com a capital a meio gás (já deve ter percebido que muito boa gente está de férias).

Boa corrida e bom ano.

