Doclisboa no Museu do Oriente com sessões grátis aos domingos

O festival de cinema tem regresso marcado ao Museu do Oriente para Agosto, com quatro filmes e a música como fio condutor. As sessões são gratuitas.

O Doclisboa está de volta ao Museu do Oriente, depois de um interregno forçado, para nos dar música. Sim, leu bem. Em Agosto, todos os domingos – dias 7, 14, 21 e 28, às 18.00 – servem para descobrir, no cinema, um território rico em expressões e referências musicais. A primeira sessão programada convida-nos a viajar até ao noroeste da Índia, com Junun, de Paul Thomas Anderson.

Inteiramente filmado no Rajastão, uma das maiores regiões da Índia, Junun conta a história do álbum homónimo do guitarrista e teclista dos Radiohead, Jonny Greenwood, do produtor da banda britânica, Nigel Godrich, do compositor israelita Shye Ben Tzur e dos Rajasthan Express, uma orquestra indiana. O álbum mistura sonoridades de música tradicional de várias regiões do país, com letras escritas em hebreu e em vários dialectos indianos.

Depois da primeira sessão, no dia 7, segue-se rumo à Coreia do Sul, na sessão de 14 de Agosto, com Bamseom Pirates Seoul Inferno, de Jung Yoon-suk, sobre dois jovens músicos coreanos que lançam um desafio ao sistema e às autoridades. Uma semana depois, a 21 de Agosto, poderá visitar a Turquia com Anatolian Trip, de Deniz Tortum e Can Eskinazi. Inspirados pelo rock turco dos anos 1970, um grupo de amigos forma uma banda e parte numa carrinha, começando uma longa viagem por um país dividido entre o progresso e a tradição.

Já em 12 and 24, no dia 28, o realizador Kim Namsuk desafia-nos a voltar à Coreia do Sul, com um retrato do seu amigo Xin Seha, músico independente que, entre a ascensão da sua carreira e a doença da mãe, encara a dor e a perda através da sua voz.

Museu do Oriente (Lisboa). 7-28 Ago, Dom 18.00. Entrada livre.

+ ‘O Pai Tirano’ de 2022 é “um filme com bom coração”

+ A nova edição de Verão da Time Out Lisboa chega com a vaga de calor