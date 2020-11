Documentário sobre ‘Como É Que o Bicho Mexe’ estreia a 24 de Novembro

‘O Natal de Maio’, sobre os muito populares directos de Bruno Nogueira no Instragram, vai estar disponível na OPTO no dia de lançamento da plataforma.

Como É Que o Bicho Mexe voltou à antena da IGTV nesta sexta-feira, ultrapassando de novo a barreira dos 100 mil espectadores simultâneos, e arrecadando quase 10 mil euros em donativos para a Operação Nariz Vermelho. Bruno Nogueira revelou que os seus populares directos no Instagram, um talk show em circuito fechado, vão manter-se nestes dois fins-de-semanas de maior confinamento. Mas não é a única novidade: a 24 de Novembro, o prometido documentário sobre o “fim da primeira série” do Como É Que o Bicho Mexe vai estrear-se na OPTO, a nova plataforma de streaming da SIC.

Isto significa que O Natal de Maio – assim se vai chamar o documentário – estará disponível na data de lançamento da OPTO, informou o Grupo Impresa na noite desta sexta-feira. Para já, apenas um outro original está previsto para essa data: A Generala, série protagonizada por Soraia Chaves, baseada em factos reais, sobre uma mulher que rejeita o seu corpo e o que dele espera a sociedade portuguesa, assumindo entre as as décadas de 1960 e 1990 a identidade de um homem. Por anunciar está ainda o formato do novo programa que Bruno Nogueira fará em exclusivo para esta plataforma.

“Durante o tempo do directo, a partir das 11 da noite de sexta-feira, luzes de Natal na janela.” O pedido feito em Maio pelo humorista, para o directo que pôs fim aos dois meses de directos do Como É Que o Bicho Mexe, que começou em Março, foi feito em conversa com o radialista Nuno Markl. Milhares de pessoas acederam, enfeitando o exterior das suas casas com iluminações natalícias… a 15 de Maio. Nesse dia, o directo foi um roadshow até ao Coliseu dos Recreios, em Lisboa, onde os habituais participantes do Como É Que o Bicho Mexe esperavam por Bruno Nogueira para uma derradeira performance com Filipe Melo. O Natal de Maio mostrará os bastidores dessa emissão.



Bruno Nogueira tinha referido que aquela despedida era apenas o fim da primeira temporada, admitindo que a pandemia o poderia levar a reanimar estas conversas tardias com os amigos, sem guião e com a companhia de um copo de vinho. Ontem, sexta-feira, muitos deles voltaram à conversa: Albano Jerónimo, Nuno Lopes, Salvador Martinha, João Manzarra, Inês Aires Pereira, Beatriz Gosta ou Mariana Cabral (Bumba na Fofinha). Ljubomir Stanisic, também, aproveitando para enfatizar as dificuldades por que está a passar a restauração, depois de ter estado, à tarde, numa conturbada manifestação no Porto.

O chef do 100 Maneiras terá, aliás, o seu próprio programa na OPTO, que promete 4000 horas de conteúdos entre séries, documentários, novelas e outros formatos. A versão premium de acesso à plataforma custará 3,99€ por mês. Na calha estão programas de Ricardo Araújo Pereira e César Mourão, e a série de ficção O Clube, sobre a noite lisboeta.

