Documentário sobre duplo de ‘Harry Potter’ que ficou tetraplégico estreia na HBO Max

‘David Holmes: The Boy Who Lived’ acompanha a história do ginasta que foi duplo de Daniel Radcliffe e acabou por sofrer um trágico acidente. Estreia a 16 de Novembro.

David Holmes, um ginasta prodígio de Essex, em Inglaterra, foi o duplo do actor Daniel Radcliffe nos filmes da saga Harry Potter, estreados entre 2001 e 2011. Ao longo de uma década foi a sombra de um dos personagens mais famosos do mundo e, infelizmente, foi durante esta aventura que a sua vida sofreu uma reviravolta inesperada. Na rodagem do penúltimo filme, Harry Potter e os Talismãs da Morte: Parte 1, David teve um acidente trágico que o deixou tetraplégico. O documentário David Holmes: The Boy Who Lived conta a sua história e estreia a 16 de Novembro na HBO Max.

“Com imagens de arquivo gravadas ao longo da última década, material de bastidores do trabalho como duplo de Holmes, cenas da sua vida actual e entrevistas íntimas com David, Daniel Radcliffe, amigos, familiares e antigos membros da equipa, o filme também reflecte temas universais sobre como conviver com as adversidades, crescer, forjar identidades num mundo incerto e os laços que nos unem e nos ajudam a levantar”, avança a HBO em comunicado. Foi a ensaiar uma perigosa cena de voo que Holmes acabou por ser atirado contra uma parede, partindo o pescoço e ficando paralisado para o resto da vida.

Esta produção da HBO Documentary Films em associação com a SKY conta com a realização de alguém também próximo dos filmes que adaptam os livros de J.K. Rownling: Dan Hartley (Lad: A Yorkshire Story) que integrou não só a equipa técnica dos filmes Harry Potter, como também a de Monstros Fantásticos. Daniel Radcliffe também marca presença no papel de produtor executivo.

