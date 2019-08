Dois anos depois, 'Mindhunter' está de volta à Netflix

Foi preciso esperar dois anos para que Mindhunter ganhasse novos episódios. Antevemos uma temporada mais crua e negra, com crimes aterradores.

Depois de uma primeira temporada a viajar pelo país para ensinar aos vários departamentos de polícia locais a importância da psicologia criminal, os agentes do FBI Holden Ford (Jonathan Groff) e Bill Trench (Holt McCallany), agora responsáveis pela Unidade de Ciências Comportamentais, continuam a sua corrida contra o tempo. Ouvir assassinos em série não só para desvendar crimes como para antecipar outros.

À medida que vão ganhando notoriedade no país, também os casos que lhes chegam às mãos vão crescendo. Desta vez, a dupla vai passar muito tempo em Atlanta, na Geórgia, onde crianças negras estão a desaparecer e a aparecer mortas. São já uma dezena e não há pistas que indiquem um caminho. A polícia acredita tratar-se de um crime de ódio praticado pelo Ku Klux Klan, mas será a resposta óbvia a acertada? Holden Ford não acredita e vê outra possibilidade.

A série, criada por Joe Penhall e realizada por David Fincher (Em Parte Incerta, A Rede Social) e Asif Kapadia (Amy, Senna), tem por base o livro Mind Hunter: Inside FBI’s Elite Serial Crime Unit, publicado em 1995 por Mark Olshaker e John E. Douglas, com casos reais. Na época do crime de Atlanta, entre 1979 e 1981, Douglas, então agente do FBI, participou na investigação que acabou por condenar Wayne Williams, um fotógrafo negro de 23 anos. Até hoje, Williams, a cumprir prisão perpétua, clama inocência e subsistem dúvidas sobre a investigação. Resta saber como é que a série vai dar volta a esta história.

No final, talvez a antever uma terceira temporada, há espaço para um encontro com Charles Manson, interpretado por Damon Herriman, que também deu corpo ao assassino no filme Era Uma Vez em... Hollywood, de Quentin Tarantino.

Netflix.



