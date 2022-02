Dois Corvos recebe primeira edição de tributo aos The Clash em Lisboa

É no próximo sábado que a cerveja portuguesa organiza a primeira edição do International Clash Day em Portugal. A entrada é gratuita.

A Dois Corvos, cervejeira artesanal portuguesa, traz pela primeira vez o International Clash Day a Portugal — uma tradição iniciada pela rádio norte-americana KEXP em 2013 para homenagear os britânicos The Clash, ícones do punk rock dos anos 70 e 80.

O evento recebeu o nome de Lisbon Calling e acontece já este sábado, 5 de Fevereiro, a partir das 12.00, no Tap Room da Dois Corvos. Com entrada é gratuita, o dia começa com uma playlist dedicada aos rapazes do Sul de Londres. Os Nicotine's Orchestra vão inaugurar o alinhamento de concertos às 17.00, seguidos pelos Fast Eddie Nelson, às 18.30, que vão incluir alguns temas da banda. A festa não termina por aí. Às 21.00, haverá DJ set do radialista Nuno Calado, também dedicado aos êxitos dos The Clash.

Além da música, a Dois Corvos lançará uma nova cerveja dedicada aos The Clash, uma Double India Pale Ale (DIPA). O rótulo, esse, é inspirado na capa do famoso álbum "London Calling".

Dois Corvos Cervejeira, Rua Capitão Leitão, 94. Sáb 12.00. Entrada gratuita.

