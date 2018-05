Dois em um no Vale da Montanha: uma caminhada e um desafio solidário

No dia 27 de Maio, a Junta de Freguesia do Areeiro desafia-o a dar corda aos sapatos. Mas entre passeios e corridas, abrande para ajudar a alimentar os gatos abandonados do bairro.

No próximo domingo, não vá ao Parque Urbano do Vale da Montanha, no Areeiro, só para uns banhos de sol ou um passeio em família. Está marcada para as 09.30, no quiosque do parque, uma caminhada com dois percursos disponíveis: o de 3 km para os mais comedidos e o de 6 para os mais ambiciosos.

Esta iniciativa quer dar a conhecer ao público o novo pulmão da cidade e promover hábitos de vida saudáveis.Mas mais do que isso: o evento gratuito é também uma forma de ajudar. Os participantes são convidados a doar rações para salvar as colónias de gatos da freguesia.

Para mais informações: geral@jf-areeiro.pt ou 218 400 253.

+ Os melhores passeios em Lisboa

+ Os 21 melhores parques e jardins em Lisboa