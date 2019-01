Dolce Vita Tejo vai mudar de nome e ter um parque aquático

Foi apresentado o futuro UBBO, o nome que rebaptizará o centro comercial já a partir da próxima Primavera. Mas as grandes alterações ficam concluídas até ao Natal.

Actualmente, este que é o grande centro comercial da Amadora já é bastante animado. Aqui moram espaços que entretêm todas as idades, desde a profissionalizante Kidzania ao aniquilador Zero Latency, passando pela gigante pista de gelo por alturas do Natal. Mas há mais a caminho.

Quando este ano deixar de ser novo e passar a ser velho, estará concluída a obra que vai mudar o Dolce Vita Tejo como hoje o conhecemos. Primeiro vai mudar a imagem e o nome, que vai passar a ser UBBO, e depois muda o espaço no findar de 2019.

O novo conceito de "shopping resort" foi apresentado nesta quarta-feira, 16, num evento que contou com a presença de Ian Sandford, presidente do Eurofund Capital Partners, empresa que adquiriu o Dolce Vita Tejo em Dezembro de 2014. Um conceito que "consiste em transformar um centro comercial convencional num espaço onde as famílias possam ocupar o seu tempo com actividades para todos, para além de oferecer lojas cada vez mais atractivas e com operadores que proporcionam experiências diferenciadoras", explica Sandford.

É basicamente uma ideia replicada do Intu Puerto Valencia, em Saragoça, que em 2013 recebeu o prémio MAPIC na categoria de Melhor Centro Comercial e de Lazer do mundo. E é a Praça Central do centro comercial que vai levar a maior reviravolta, num projecto arquitectónico e paisagístico da arquitecta italiana Teresa Sapey. O espaço vai incluir um centro de boas-vindas com direito a concierge que apoia e esclarece todas as dúvidas dos visitantes, cowork, imprensa diária gratuita, acesso à internet por todo o centro e um Espaço Solidário de apoio a ONG e IPSS, parques infantis de acesso livre, áreas de descanso, terraços e cafés. Mas o grande destaque vai para as actividades que incluem minigolf, paredes de escalada e um parque aquático.

O centro da praça estará ainda apto para receber todo o tipo de eventos, alguns desenhados pela futura comunidade urbana do UBBO chamada The Hood que irá apoiar artistas emergentes. Será ainda instalado um dos maiores ecrãs LED permanentes da Europa. Terá 130m2 e vai chegar mesmo a tempo do próximo Campeonato Europeu de Futebol.

