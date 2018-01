Domingo siga o roteiro de arte urbana no Cais do Ginjal

Encontro no Cais do Sodré para uma viagem de cacilheiro rumo à outra margem. Depois, preste bem atenção à intervenção nas paredes.

É já este domingo, 28 de Janeiro, a partir das 10.00, que o Street Art Tour da Greentrekker volta a apontar agulhas à margem sul. Mas antes de embarcar neste passeio entre Cacilhas e a Cova da Piedade, há que apanhar outro barco.

O ponto de encontro é em Lisboa e se não costuma andar de cacilheiro tem uma boa oportunidade para cruzar o rio. Rume à estação de comboios do Cais do Sodré para se juntar ao restante grupo e siga para a outra margem. Depois, deixe-se guiar por Vasco Rodrigues, especialista em arte urbana, que o conduzirá pelo Cais do Ginjal, onde em Novembro decorreu a MOSA - meeting of styles de Almada, e um dos cenários em destaque neste passeio. Os silos e a Romeira são outros pontos a ter em conta.

O bilhete custa 15€ (não inclui viagem de cacilheiro) e a inscrição deve ser feita previamente.

