Este sábado há uma visita às ruínas e ao Museu Arqueológico do Carmo

Se não tem nada planeado para este sábado e é daqueles que não conhece a própria cidade tem aqui uma bela oportunidade para recordar a história de Lisboa. A Caminhando organiza para sábado, dia 27, uma visita guiada às ruínas e ao museu arqueológico do Carmo.

O ponto de encontro está marcado para as 14.30, no Terreiro do Paço, e partir daí é sempre a subir até ao Carmo. Nesta visita prepare-se para conhecer por dentro as ruínas do Carmo, os efeitos do Terramoto de 1755 na antiga Igreja do Carmo, distinguindo o que é original e o que foi reconstruído, ainda que se tenham mantido os vestígios da destruição, ao estilo romântico do século XIX. As ruínas são hoje uma das provas visíveis da catástrofe que arrasou Lisboa.

Depois desta visita, não fuja que há um passeio fotográfico por alguns dos locais mais emblemáticos da zona envolvente.

Ponto de encontro: Junto à Estátua D. José no Terreiro do Paço. Sáb 14.30. 10€. Inscrições aqui.

