Passeie pela Lisboa de Bordalo Pinheiro

Este sábado, a partir das 15.00, o ponto de encontro é o Largo Rafael Bordalo Pinheiro, no Chiado, para conjugar o verbo "bordalar".

Como é habitual a cada último sábado do mês, o Museu Bordalo Pinheiro foca as atenções no exterior, porque a paisagem urbana não é obra menos relevante que as criações de Rafael, lisboeta de gema, que aqui viveu e trabalhou. Em Janeiro, mês da morte do artista (1905), que está sepultado no Cemitério dos Prazeres, no jazigo dos Viscondes de Faro e Oliveira, o interesse é redobrado.

Lisboa foi, aliás, matéria-prima decisiva, associada ao contexto social e político de uma Lisboa de finais do século XIX, e logo trabalhada pelo mestre sob a forma de metáfora. É por isso com o humor e a crítica a servirem de mapas que seguirá pela cidade, neste passeio agendado para sábado, dia 27 de Janeiro, a partir das 15.00.

O ponto de encontro é, apropriadamente, o Largo Rafael Bordalo Pinheiro, seguindo o grupo pelo Chiado, Rossio, Restauradores, Terreiro do Paço e Paços do Concelho.

Antes de aparecer, não se esquece de fazer a inscrição (até às 23.59 de quinta-feira) para o passeio (info@museubordalopinheiro.pt). Custa 5€.

