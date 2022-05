Dos murais para a moda: Akacorleone lança colecção com a Latte

É um dos nomes mais sonantes da street art nacional e acaba de assinar uma colaboração com a Latte, uma loja no coração de Lisboa. As primeiras peças estão a voar, mas há mais a caminho.

Por enquanto, é só uma t-shirt de edição limitada, mas há mais peças a caminho. Numa colaboração inédita, Akacorleone (nome artístico de Pedro Campiche) juntou-se à Latte, uma loja lisboeta que se especializou em marcas de streetwear. As cores vibrantes e as figuras geométricas, elementos recorrentes no trabalho do artista, misturam-se nas composições caleidoscópicas de "If It Ain't Broke".

© Cristiana Morais

A primeira peça a ser lançada — uma t-shirt em algodão, com um estampado nas costas (45€) — está quase esgotada, mas o mês de Maio reserva outros lançamentos, também eles de edição limitada. Uma camisa e uma echarpe vão dar continuidade a esta incursão de Akacorleone no universo do vestuário. Serão apresentados ainda um print e uma escultura, formatos mais habituais para o artista, que começou a expressar-se através do graffiti ainda no início dos anos 2000 e que só em 2010 expôs nas paredes de uma galeria.

Depois dos murais, o artista português tem explorado outros materiais, entre eles a madeira, o azulejo e, mais recentemente, o vitral. Uma multidisciplinaridade que já lhe valeu passagem por 14 países.

© Cristiana Morais

Feitas em Portugal, as cinco peças espelham a dualidade entre elegância e decadência, já anteriormente exploradas pelo autor, à semelhança do contraponto entre digital e analógico, na base do seu processo criativo. A colecção será lançada até ao final do mês e estará à venda na Latte, no Chiado, mas também na loja online.

Rua Nova do Almada, 61. 21 346 0715. Seg-Sex 10.30-20.00, Sáb 12.30-20.00 e Dom 12.30-19.00.

