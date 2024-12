Doze anos depois, os Kings of Leon vão voltar ao Passeio Marítimo de Algés

O NOS Alive ainda se chamava Optimus Alive da última vez que os Kings of Leon estiveram em Portugal, a 14 de Julho de 2013. Passados 12 anos, a 12 de Julho de 2025, vão finalmente voltar a calcorrear o Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

Os irmãos Caleb, Jared e Nathan Followill e o seu primo Matthew começaram a tocar juntos na viragem do século e lançaram o álbum de estreia, Youth & Young Manhood, em 2003, quando a música de guitarras estava nas bocas do mundo. Os primeiros prémios e nomeações vieram no ano seguinte.

Desde então, lançaram mais oito álbuns, entre os quais Can We Please Have Fun, de 2024. Venderam mais de 20 milhões de álbuns e 40 milhões de singles, além de muitos milhões de reproduções. Para não falar nos prémios, incluindo três Grammy.

O NOS Alive soma e segue

Os Kings of Leon são mais uma banda confirmada para um festival que parece acrescentar nomes ao alinhamento dia sim, dia não. Juntam-se a Future Islands, Amyl and The Sniffers e CMAT no último dia e já são um dos nomes mais sonantes desta edição, a par de Olivia Rodrigo, a cabeça de cartaz da noite de 10 de Julho.

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés entre 10 e 12 de Julho do próximo ano. Os ingressos diários continuam à venda online e nos locais habituais por 84€, enquanto os passes custam 168€ (dois dias) ou 199€ (o festival todo).

Passeio Marítimo de Algés (Oeiras). 10-12 Jul (Qui-Sáb). 84€-199€

