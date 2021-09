Drawing Room. A feira dedicada ao desenho está de volta a Lisboa

Coleccionadores, profissionais ou simplesmente amantes de desenho são convidados a conhecer e descobrir o panorama artístico contemporâneo durante a Drawing Room. A feira de arte regressa à Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa, entre os dias 27 e 31 de Outubro.

A edição deste ano conta com 26 de galerias e mais de 70 artistas, portugueses e internacionais. Filomena Soares, Pedro Oliveira, 3+1 Arte Contemporânea, Bruno Múrias e Trema são alguns dos nomes que compõem a lista de galerias portuguesas presentes. A estas juntam-se galerias estrangeiras, como as espanholas F2 Galería e Galería Silvestre ou a argentina Granada Gallery. Esta quarta edição tem um foco especial no contexto artístico da cidade de Berlim. Marcam, por isso, presença três galerias alemãs: Anaid Art Gallery, Lage Egal e Kristin Hjellegjerde.

Dentro da Sociedade Nacional de Belas Artes vai ser possível também visitar um espaço com livros dedicados ao desenho, assistir a lançamentos e ouvir conversas em torno da arte contemporânea. A Drawing Room vai dar ainda a conhecer o trabalho dos 10 finalistas ao prémio FLAD de Desenho, no valor de 20.000€, que será atribuído durante a feira. Além deste serão ainda atribuídos o Prémio Viarco e os Prémios Fundação Millennium BCP: Prémio Projeto Curatorial Galeria, Prémio Projeto Artístico Destacado e Prémio Aquisição Fundação Millennium BCP (Talento Emergente).

O bilhete para visitar a feira custa 5€ (o preço é reduzido para 3€ no caso dos menores de 18 anos, maiores de 65 e membros da SNB). O programa completo pode ser consultado no site do evento.

Sociedade Nacional de Belas-Artes. 27-31 de Outubro. 5€.

