Drink and Draw: os encontros para beber e desenhar estão de volta mas com regras

A inscrição é obrigatória no site do evento e inclui material e bebidas. O uso de máscara é obrigatório.

Depois de interrompidos devido à pandemia, os encontros Drink & Draw, onde só tem de obedecer às premissas básicas de beber e desenhar, estão de regresso. A próxima edição será a 8 de Setembro no cowork Unobvious Lab, em Santos, e com regras apertadas de higiene e segurança.

Um copito a mais sempre exerceu um certo poder desinibidor, e o Drink&Draw instalou-se confortavelmente em Lisboa em 2018 e continua firme, apesar de ter sido interrompido durante o período de confinamento. “Todos os nossos espaços futuros foram escolhidos de forma a terem zonas exteriores ou por serem espaços interiores maiores”, explica Tânia Valle, que organiza o evento. “As medidas de segurança estão de acordo com as que foram impostas pela Direcção-Geral da Saúde para a realização deste tipo de eventos, por isso temos esse cuidado em todos os momentos do Drink & Draw”.

A próxima sessão acontece Unobvious Lab, na Rua das Janelas Verdes, e começa às 19.00. O preço mantém-se nos 18€ e inclui o modelo vivo, todo o material de desenho e dois copos de vinho ou cerveja, mas requer inscrição prévia no site do evento.

Todas as superfícies de contacto e o material de desenho será desinfectado antes e depois de cada sessão, assim como todas as áreas comuns. Para obedecer às novas directrizes, a organização aconselha a que não haja troca de lugares – que dantes acontecia ao longo da sessão para promover a sociabilização – nem de materiais.

A lotação está limitada ao espaço onde o Drink&Draw decorre a cada edição mas sempre com distanciamento entre cada lugar. O uso de máscara é obrigatório e há controlo de temperatura à entrada do evento.

Nesta edição, a organização oferece também aos inscritos 15 minutos gratuitos na Wyze mobility, uma solução de mobilidade de scooters eléctricas.

Rua das Janelas Verdes 128C (Santos). 8 Setembro, 19.00. 18€. Inscrições: www.drinkanddraw.pt.

