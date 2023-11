Dua Lipa é a primeira artista confirmada para o próximo NOS Alive

Com o Natal à porta, o cartaz do NOS Alive estava completa e estranhamente vazio. As pessoas não iam comprar bilhetes assim. Agora, há um argumento de peso para as levar ao festival: Dua Lipa.

A estrela pop britânica (mas filha de kosovares e com nacionalidade albanesa) editou o último álbum, Future Nostalgia, logo no início da pandemia, em Março de 2020. Mas tem um novo disco em gestação e acaba de editar o single “Houdini”. Canta a 12 de Julho no Passeio Marítimo de Algés.

Na sua música sentem-se as saudades de um passado que ela não viveu, mas aponta para o futuro. Num misto de revisionismo e futurismo, traz canções suculentas, prontas para as pistas, oh tão pop.

O NOS Alive '24 realiza-se entre 11 e 13 de Julho, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras. Os bilhetes custam entre 84,53€ e 203,30€. Já estão à venda online e nos locais habituais.

