Durante o mês de Julho, os jovens pagam apenas 5€ para visitar Oceanário

Esta é daquelas alturas em que pode penar por não ter entre 4 e 18 anos, o intervalo de idades que os jovens e crianças precisam de ter para poder entrar no Oceanário de Lisboa por uns meros 5€ – sem esta iniciativa os valores seriam de 10€ (4-12 anos) e 19€ (13-64 anos).

“Com o início das férias de Verão e com mais tempo livre, o Oceanário quer incentivar os jovens e as famílias a visitar as exposições para que possam mergulhar no fundo do mar, conhecer melhor as espécies marinhas e o papel que cada um tem na mudança de comportamentos e conservação do oceano”, refere a empresa em comunicado.

As exposições estão todas abertas e as respectivas salas prontas para assegurar o distanciamento necessário – além do aquário central, podem ser visitadas a mostra “Florestas Submersas” e a instalação “ONE - o mar como nunca o sentiu”, inaugurada no início deste ano.

Em conformidade com as medidas implementadas pela Direcção-Geral da Saúde, o Oceanário reduziu o número de entradas em simultâneo no espaço para que sejam mantidas e controladas as distâncias sociais recomendadas. E, além disso, o uso de máscara durante a visita é obrigatório para todos, sendo que se chegar lá sem essa protecção, a máscara poderá ser fornecida gratuitamente aos visitantes.

Recentemente, o Oceanário de Lisboa lançou uma nova loja online com produtos sustentáveis. Sob o mote “Escolha mudar. Compre sustentável”, a nova plataforma permite comprar brinquedos, peças de vestuário e acessórios fabricados de forma a causarem o menor impacto para o planeta.

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time In Portugal

+ Elevador de Santa Justa gratuito, descontos e iniciativas: Lisboa para os portugueses







Share the story