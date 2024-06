Durante o Verão, há Canalha também na Comporta

Tem sido um sucesso desde que abriu em Novembro, de tal forma que o restaurante descontraído de João Rodrigues, um monumento à cozinha ibérica como resumiu Alfredo Lacerda, vai ganhar uma segunda morada na Comporta, já a partir de Junho.

A novidade foi dada no Instagram, rede social onde o Canalha Comporta já tem página. “O Canalha ruma até ao litoral alentejano este Verão. A partir de 26 de Junho, tem uma segunda casa, mais próxima dos clientes que escolhem a Costa Alentejana como destino de férias”, lê-se na publicação.

O restaurante vai abrir dentro do hotel Sublime Comporta. Segundo o Mesa Marcada, que avançou a notícia, o Canalha vai ocupar o espaço onde antes ficava a Tasca da Comporta, com capacidade para 65 lugares, além de uma zona exterior para mais uma dúzia de clientes.

De acordo com o mesmo site, que cita o chef, a carta será a mesma do restaurante em Lisboa (preços inclusive), excluindo os pratos do dia. E se em Lisboa o Canalha funciona do almoço ao jantar, na Comporta abrirá apenas para jantares de quarta-feira a domingo. Ainda que o sucesso possa ser idêntico ao de Lisboa, a sul há uma data certa de fecho: 31 de Outubro.

Apesar de ainda faltarem umas semanas para abrir portas, o Canalha Comporta já está a aceitar reservas. Se acontecer como na capital, arranjar lugar pode tornar-se uma tarefa difícil muitas vezes.

De recordar que o Canalha é o primeiro restaurante de João Rodrigues, depois da saída do Feitoria, onde mantinha uma estrela Michelin. No futuro, está ainda o restaurante de fine dining na Lourinhã, o Monda, que deverá abrir entre o final deste ano e o início do próximo.

+ “Tinha que vir um nepalês descobrir trufas em Portugal?” Sim, mas é preciso ter calma