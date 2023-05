Durante quatro dias, o Lisbon Motorcycle Film Fest acelera no Cinema São Jorge

A 7ª edição do festival centrado no cinema e nas motas está de volta a Lisboa. De 1 a 4 de Junho, pode contar com longas e curtas-metragens, uma corrida pela cidade e uma festa.

Entre 1 e 4 de Junho, o Cinema São Jorge é palco de mais uma edição do Lisbon Motorcycle Film Fest. No primeiro dia, as sessões de cinema arrancam com The Wild One de Laslo Benedek, protagonizado por Marlon Brando e Lee Marvin (20.00). No dia seguinte é a vez do documentário The Roost, que se debruça sobre o mundo da customização de motos no Japão (20.30).

Sábado, 3 de Junho, a primeira sessão de curtas-metragens nacionais começa às 14.30. Às 16.00 do mesmo dia, a piloto Elisabete Jacinto fala sobre o seu livro O Segredo de Dakar. A partir das 17.30, pode assistir a mais curtas, e, às 20.00, Speed is Expensive, narrado por Ewan McGregor, encerra o programa cinematográfico do dia. A noite segue com a já habitual corrida Lisbon Night Ride, que conduz à After Ride Party, num local ainda por anunciar.

No domingo, não há cinema no São Jorge, mas sim a transmissão em directo da corrida do Campeonato do Mundo de Superbike, no Circuito Pirelli Emilia-Romagna em Itália, a partir das 12.30. Para encerrar o festival, às 14.30, há a terceira sessão de curtas-metragens do fim-de-semana.

Cinema São Jorge (Av. da Liberdade). 1-4 Jun. 5€

+ O bicho-papão de Stephen King à espreita no escurinho do cinema

+ CineConchas vai mostrar nove êxitos recentes do cinema ao ar livre