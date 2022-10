Durante um mês, a gastronomia funde-se com a arte na Avenida da Liberdade

Da programação destaca-se um jantar a quatro mãos, com o chef Daniel Schlaipfer, do Matiz, e o chef Diogo Rocha, do estrelado restaurante Adega, nos Estados Unidos.

Um festival que una a moda, a arte, a gastronomia e o vinho não tem sido comum, mas é esta a proposta do hotel Sofitel para o mês de Outubro. Até ao dia 26, o hotel da Avenida da Liberdade vai ser casa do Fashion-Art-Food & Wine Festival, onde não faltará animação musical, exposições e um jantar especial.

Apesar de ter arrancado na passada quinta-feira com uma noite animada pelo dj Jeff Lennon, o melhor está para vir. É que no dia 15 de Outubro, sábado, terá lugar o Les Dîners, um jantar a quatro mãos preparado pelo chef do Matiz, o restaurante do hotel, Daniel Schlaipfer, e pelo chef Diogo Rocha, do restaurante Adega – o único restaurante português em San José, na Califórnia, a ser reconhecido pelo Guia Michelin com uma estrela. O jantar, com um custo de 150€, terá seis momentos e será harmonizado com uma seleção de champanhe e vinhos. Neste mesmo dia, inaugura a exposição “When Fashion becomes Art”, de entrada livre, pela artista Stephane Koerwyn, que combina moda com esculturas metálicas e sobreposições de pintura, no lounge do hotel.

Um workshop que junta os aromas da perfumaria às notas do vinho, pela perfumista Cláudia Camacho, encerra o festival, no dia 26. Além de tudo isto, durante este mês, os fins de tarde e as noites no Matiz vão contar com um espectáculo dedicado à coquetelaria.

Avenida Da Liberdade 127 (Avenida da Liberdade). Les Dîners 19.30. 150€

