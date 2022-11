Durante um mês, o Burger King de Belém é 100% vegan

As cores características da cadeia de fast food Burger King – o vermelho e o laranja – foram substituídas por um verde vibrante no restaurante em Belém, que a partir desta sexta-feira, 4 de Novembro, é o primeiro espaço 100% vegan da marca na Península Ibérica. Mas apenas durante um mês.



Mariana Valle Lima

Esta é uma experiência, um teste, já realizado noutros países da Europa, como Inglaterra e Suíça, e que terá a duração de pelo menos um mês. “Estamos a tentar democratizar este tipo de produtos. Dar a oportunidade a qualquer consumidor de consumir os nossos produtos”, diz o director-geral do Burger King Portugal e Espanha, Jorge Carvalho. Durante este período, o que se serve na loja Burger King em Belém é de origem vegetal.

Mariana Valle Lima

Tudo isto só é possível pela parceria entre a cadeia e a marca The Vegetarian Butcher, que produz ingredientes feitos à base de plantas – uma colaboração que já existe desde 2019, ano em que a Burger King introduziu algumas alternativas vegetais ao menu, feitas com soja. Mas se noutro restaurante da Burger King é possível que exista uma contaminação do hambúrguer (pelo contacto com hambúrgueres de carne), em Belém não se corre esse risco. “Daí estarmos a garantir que é 100% vegan, aqui não há riscos”, explica.

Mariana Valle Lima

Até Dezembro, quem visitar o espaço de Belém terá então várias opções, entre elas alguns dos favoritos da marca – versão vegan. É o caso do Whopper Vegan, com maionese, alface, tomate, cebola, ketchup, picles, “queijo” derretido, e hambúrguer de soja; do Big King Vegetal, com dois hambúrgueres de soja, molho, “queijo”, alface, picles e cebola; do Long Vegetal, uma reinvenção vegetariana do Long Chicken, que leva frango; e dos Nuggets Vegetais. Também não faltam sobremesas, entre elas o gelado de cookie dough da Ben & Jerry's.



Mariana Valle Lima

Passado este período de experiência em Lisboa, vegans e carnívoros vão poder encontrar estes produtos em qualquer loja Burger King.

Rua de Belém 10. Dom-Qui 11.00-23.00, Sex-Sáb 11.00-00.00

+ Masterchef estreia a 26 de Novembro, na RTP1, com novos jurados

+ STAY: Upon Lisbon abre hamburgueria com vista para o Estádio da Luz