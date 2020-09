Durante uma semana, pode viajar até à China no JNcQUOI Asia

O chef Ku Yan, natural da Malásia, é um dos responsáveis pela cozinha do JNcQUOI Asia, o restaurante que, desde 2019, viaja pelo Japão, China, Índia e Tailândia. Nos próximos dias ganhará mais destaque – a semana da gastronomia chinesa realiza-se até 7 de Outubro e Ku Yan fez uma selecção de pratos exclusivos para provar durante estes dias.

Aos pratos já existentes no menu, o chef acrescentou novos, que alargam os horizontes daqueles que ainda acreditam que gastronomia chinesa é só arroz chao chao (onde é que têm andado?). Para conseguir provar um bocadinho de tudo, pode optar pela partilha de todos os pratos. Para entradas, Ku Yan sugere o dumpling de lavagante (19€), a sopa picante e ácida de caranguejo (20€) ou a beringela com sésamo e alho frito (12€).

Nos pratos principais há lula grelhada com molho picante em folha de bananeira (24€), mapoh tofu, típico da província de Sichuan, com tofu picante (21€) e o kung pao chicken, com o frango frito e apimentado com amendoim, legumes e pimenta vermelha (19€).

Para sobremesa também há novos sabores a desbravar, como o bolo de banana com creme de coco e pandan (9€) ou a gelatina de citronela com sorbet de lima (9€).

Estas propostas chinesas vão estar disponíveis ao almoço e jantar – mas é aconselhada reserva.

Avenida da Liberdade, 144 (Avenida). 21 051 3000. Seg-Dom 12.00-00.00.

