E já lá vão sete. Delirium Café faz anos e a festa dura três dias

O bar do Chiado celebra o aniversário com muita bebida, comida e música, entre a próxima quarta-feira, 24 de Janeiro, e sexta-feira, 26.

O Delirium Café está de parabéns. O bar do Chiado, aberto em 2017 às mãos do casal brasileiro Verônica Fernandes e Neko Pedrosa, celebra sete anos de vida e tem planeada uma festa de três dias com muita comida, música e cerveja berga, entre quarta-feira, 24, e sexta-feira, 26 de Janeiro.

“Tem sido uma jornada muito maior do que trazer as melhores cervejas do mundo para Lisboa e uma comida deliciosa. Tem sido sobre criar um lugar de alegria, de afeto. É por isso que, muito mais do que clientes, temos amigos da casa, que chegam de todas as partes do mundo. E estamos cá para celebrar a nossa grande família delirante”, diz a responsável, citada em comunicado.

Na quarta-feira, 24, a acompanhar a vasta seleção de cervejas, há um menu especial. Na cozinha vão estar Ana Carolina Peixoto e Emanuel Sávio, finalistas de um programa de culinária do Brasil, que vão preparar mini coxinhas, com maionese de pimenta de cheiro; caldinho de moqueca baiana, com farofa, cebola e limão; queijo coalho com orégãos e mel trufado; bolinho de carne seca com abóbora; panelinha de baião de carne seca ou cogumelos, acompanhado de queijo coalho, vinagrete e pimenta da casa; tábua de degustação de petiscos; e, de sobremesa, um brigadeiro de cerveja.

No dia seguinte, o foco é na bebida. Vão ser servidas taps de Inverno, como a Delirium Black, a Delirium Noel e a Chimay Blue, e será ainda aberto um barril da rara Cantillon Saint Lamvinus, uma cerveja renomada, fermentada naturalmente com leveduras selvagens. Já na sexta-feira, 26, a partir das 21.30, a animação ficará a cargo do DJ Levy Gasparian e vão ser sorteadas cervejas.

