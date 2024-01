O Algarve aqui tão perto: o Gigi vai aterrar no JNcQUOI Avenida

Durante cinco dias, o badalado restaurante algarvio muda-se para a Avenida da Liberdade em mais uma semana gastronómica promovida pelo chef executivo do JNcQUOI, António Bóia. De 23 a 27 de Janeiro, o Gigi servirá no restaurante e no Deli Bar alguns dos pratos que lhe dão fama há anos, como o carabineiro com morrones (75€).

A visita a Lisboa de Bernardo Reino, mais conhecido por Gigi, repete-se assim, depois do sucesso do ano passado, quando o restaurante da Quinta do Lago se apresentou no JNcQUOI Avenida por uns dias com um menu especial. Esta é, aliás, uma iniciativa recorrente do restaurante do grupo Amorim Luxury que, a convite de António Bóia, tem aberto portas a restaurantes de fora da cidade que são habitualmente alvo de romarias, da Tasca do Celso, em Vila Nova de Milfontes, à Casa Ventura, em Amarante. Quanto ao Gigi, o sucesso a sul é tanto que foi o restaurante a dar nome à praia, em Almancil, e não o contrário como geralmente acontece.

miglsd Bernardo Reino, mais conhecido por Gigi

Em Lisboa, o restaurante vai servir o ceviche frio de atum (24€) e o ceviche quente de tamboril (27€), além do xerém de berbigão (27€) e da tomatada de ovos com camarão (25€) como entradas. Para prato principal, a proposta é a massada do mar (38€), o pampo com molho siciliano (42€), o camarão tigre com molho pimenta verde (45€) e, como não podia deixar de ser, o já mencionado carabineiro com morrones (75€).

Este menu está disponível ao almoço e ao jantar, mas é aconselhável reserva (219 369 900, bookatable@jncquoiavenida.com).

+ Bike Bakery: o segredo desta padaria artesanal está no tempo

+ Sr. Lisboa volta a receber fregueses n’A Cozinha, totalmente renovada