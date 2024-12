É oficial: esta é a melhor coisa para fazer no mundo em 2025, segundo a Time Out

Caso não tenha reparado, 2025 está ao virar da esquina – e, mesmo no meio do caos festivo, muitos viajantes começam a olhar para a frente e a organizar os seus planos de viagem para o novo ano.

Mas pousem os vossos dispositivos e façam uma pausa no scroll – o calendário definitivo de eventos da Time Out global para o próximo ano já chegou e está aqui para vos dar toda a inspiração de viagem de que podem precisar para 2025.

Vasculhámos o mundo para encontrar os eventos, aberturas e oportunidades de viagem que poderá aproveitar a partir de Janeiro, e no topo da nossa lista das melhores coisas para fazer no mundo em 2025 está uma celebração gigantesca, espiritual e urbana em Roma.

A capital italiana é a anfitriã do Jubileu da Esperança, com as celebrações deste festival que acontece a cada quarto de século a terem início na véspera de Natal e a terminarem na primeira semana de Janeiro de 2026.

A cidade passou meses a preparar-se para as festividades (para grande desilusão de alguns turistas azarados) e está até a preparar medidas para proteger o preço dos alimentos (leia aqui sobre o “pacto da carbonara”), antecipando a chegada de 35 milhões de peregrinos.

Mas o que está realmente a acontecer? Bem, ao longo do ano, o calendário de Roma estará repleto de eventos como procissões, missas, visitas gratuitas a santuários e locais sagrados e peregrinações. Um destaque particular é a Peregrinação das Sete Igrejas, que começou no século XVI e envolve uma caminhada de 25 quilómetros pela cidade e pelo campo entre as principais basílicas.

No entanto, existem 24 outras coisas óptimas para fazer na nossa lista. Em segundo lugar está a possibilidade de caminhar, andar de bicicleta ou remar ao longo de um novo trilho de aventura na Austrália, e em terceiro lugar está uma visita a um novo espaço de arte em Roterdão dedicado a histórias fascinantes de migração.

Vai ser um ano e pêras! A lista completa está aqui.

🎄Natal para todos – leia grátis a nova edição da Time Out Portugal

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, no Instagram e no Whatsapp