É oficial: este é o melhor destino de ski da Europa

Um novo estudo analisou tudo – do preço do forfait à extensão das pistas – para chegar às melhores estâncias de ski da Europa.

Alguns de nós amam o sol, a areia e o oceano o ano todo, mas muitos são os que só sonham em fazerem-se às pistas (de neve) nos meses de Inverno. E é na Europa que estão algumas das melhores do mundo para fazer ski – muitas até bastante acessíveis, acredite ou não.

Embora o preço da estadia e do passe de ski façam uma grande diferença, há muitos outros factores a considerar ao planear uma viagem à neve, como a extensão das pistas, o número de hotéis na zona, de teleféricos e muito mais.

Um novo estudo da SportsCover Direct teve em conta todos esses factores, utilizando métricas do skiresort.info, para revelar as estações de ski com melhor pontuação na Europa. Além da extensão da pista e do número de hotéis, o estudo considerou ainda as estâncias com maior altitude, a diferença de altitude dentro de cada, e a classificação geral por estrelas.

Photograph: Shutterstock

Em primeiro lugar, com uma pontuação de 74,2 em 80, está o Aleka, na Bulgária. Existem 197 hotéis na proximidade, e a média do forfait diário para adultos é de 26€ - nada mau, não é?

Em segundo lugar, ficou o Straja, na Roménia, com uma pontuação de 72 em 80, e o Ravna Planina, na Bósnia e Herzegovina, ficou em terceiro lugar, com 71,8 em 80.

Surpreendentemente, só no oitavo lugar do ranking é que surge a primeira estância francesa, e Suíça nem vê-la – apesar de Zermatt ter sido recentemente eleito como o melhor destino de Inverno da Europa. Espreite a lista abaixo para descobrir o top 10 dos melhores destinos de ski.

Estes são os melhores destinos de ski da Europa

1. Aleko, Bulgária

2. Straja, Roménia

3. Ravna Planina, Bósnia e Herzegovina

4. Tornik – Zlatibor, Sérvia

5. Kolašin 1450 e Kolašin 1600, Montenegro

6. Bankso, Bulgária

7. Malo Igman, Bósnia e Herzegovina

8. Céüze 2000, França

9. Mavrovo – Zare Lazareski, Macedónia do Norte

10. Alpe du Grand-Serre, França

