É Um Restaurante: depois de Lisboa, projecto de integração social abre na Amadora

Estávamos em 2019 quando a associação Crescer fez nascer no centro de Lisboa o É Um Restaurante, um projecto-piloto de reinserção social, que promove formação e oportunidades de emprego para pessoas em situação de vulnerabilidade. Este novo É Um Restaurante Parque, no Parque Central da Amadora, mantém o mesmo objectivo. Localizado no Eco-Espaço do município, que investiu 745 mil euros na requalificação do edifício, abre ao público esta quarta-feira, 15 de Abril. À frente da cozinha está o chef Nuno Dias, que é também responsável por orientar uma equipa de 11 pessoas, incluindo formandos. “Em seis meses a estagiar comigo, ou estão preparados para o mercado, ou estarão preparados para eu assinar um contrato com eles.”

A dinâmica e metodologia é a mesma do restaurante na Rua de São José. Os estagiários – pessoas em situação de sem-abrigo, pobreza extrema ou necessidade de refúgio – têm acesso a formação com o apoio de diversos parceiros, como o Instituto de Emprego e Formação Profissional e a Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, mas também a uma experiência real em contexto de restauração, com vista à sua posterior integração no mercado de trabalho. “Esta vertente [social e comunitária] é a que me dá mais trabalho, mas ao mesmo tempo dá-me um gozo incrível”, partilha o chef, que destaca também o apoio das técnicas e psicólogas da Crescer. “Estas pessoas, que tinham vulnerabilidades, e muitas, deixaram de as ter, porque têm trabalho, têm um horário, têm uma disciplina.”

Este é o sexto projecto de restauração desenvolvido pela Crescer, que celebra 25 anos em Junho. O protocolo de colaboração com a autarquia local inclui um contrato de arrendamento e um apoio de 150 mil euros, distribuídos pelos primeiros três anos de actividade. “Apresentámos candidatura ao PRR, no âmbito do investimento que foi feito no espaço, e que é um espaço idílico, que traz memórias para toda a cidade da Amadora e, ao mesmo tempo, um projecto social de inclusão, com provas dadas noutros locais”, afirmou o presidente da Câmara Municipal da Amadora, Vítor Ferreira, que destacou ainda outras parcerias que têm vindo a desenvolver com a associação: “O Espaço Ímpar, que dá apoio à população em situação de sem-abrigo, e o festival gastronómico É Um Encontro, que voltará a acontecer este ano, em Setembro, com o upgrade que é termos este restaurante.”

DR Trouxa com cogumelos com alho francês e queijo da ilha

DR Camarão à guilho

Em frente ao lago do Parque Central, com uma vista naturalmente privilegiada, e num equipamento público até então sem uso, este É Um Restaurante Parque conta ainda com uma peça da artista plástica Fernanda Fragateiro, a obra “É uma escultura” (2026). A instalação suspensa no tecto, composta por centenas de painéis de ráfia organizados em quadrícula, foi criada com o contributo de beneficiários da Crescer, apoiados pelo Espaço Ímpar. Mas o destaque é de facto a carta assinada pelo chef Nuno Dias, que assenta numa cozinha portuguesa contemporânea, com influências internacionais, fruto dos últimos anos a viver na Austrália, onde foi responsável pela abertura de sete restaurantes. “Não é tradicional”, assegura, antes de nos apresentar uma selecção de pratos que inclui desde uma salada de bacalhau com molho de pimentos, emulsão de cebola assada e poejos (8€), até bife de atum grelhado com compota de caldeirada e batata-doce (17€).

João Lança de Morais É Um Restaurante Parque

Com cozinha aberta e forno a lenha também à vista, a oferta é extensa e diversificada. A ideia é servirem durante todo o dia, das 12.00 às 23.00. “Podem ver-nos a trabalhar”, sugere o chef, que destaca as entradas e petiscos, como o queijo de cabra gratinado com morcela e chutney de tomate e morangos (8€) ou o camarão à guilho (16€). “Para a esplanada faz sentido, principalmente no Verão, mas cá dentro esperamos servir uma carta mais elaborada, embora se possa comer lá fora na mesma”, explica, visivelmente entusiasmado. “Além disso, vou sempre estar atento ao sazonal. Quando vier a Primavera vem outra carta, quando vier o Verão vem outra, no Inverno outra, vou mudar constantemente. Mas sem esta equipa era impossível fazê-lo sozinho, como devem calcular. E estamos a falar de pessoas sem formação nenhuma, que me tem surpreendido muito, porque a disponibilidade e a humildade é de facto surpreendente. Eu digo uma vez e eles fazem.”

Av. Humberto Delgado (Amadora). Qua-Dom 12.00-23.00

As últimas de Comer & Beber na Time Out

Com a chegada da Primavera, aproveite os dias longos ao ar livre com as melhores esplanadas e os melhores quiosques de Lisboa. Se tem a operação biquíni em curso, dizemos-lhe onde estão os melhores restaurantes saudáveis, das saladas às sobremesas – e aqui tem os melhores sítios para sumos naturais e smoothies. Para experiências mais completas, espreite as nossas listas com os 100 melhores restaurantes em Lisboa e com os melhores novos restaurantes da cidade. Já os melhores restaurantes pan-asiáticos põem-lhe (quase) toda a Ásia à mesa.