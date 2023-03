E vai rolar a festa, vai rolar, com mais uma edição da Mad Roller Disco

A segunda edição da Mad Roller Disco, a festa que quer mostrar a cultura de roller dancing a Portugal, está marcada para sábado, dia 18 de Março, no mono (Penha de França). Com ou sem patins, espera criar “um ambiente inclusivo e interseccional para quem gosta de dançar”, descreve Madalena Brandão Pereira, a organizadora da iniciativa.

Com uma oferta musical que vai do disco ao funk, passando pelo hip-hop, RnB, afrobeats e amapiano, difícil vai ser não abanar o esqueleto. Ao controlo do som estará a dupla de DJs feminina Da Chick e November XVI, em celebração do Dia Internacional da Mulher. Quando o corpo pedir uma pausa, há comes e bebes no bar. Na zona da pista não são permitidas bebidas.

O custo dos bilhetes varia entre os 10€ e os 28€. O evento começa às 18.00, para quem quiser começar a dançar com vista para o pôr do sol. A festa segue depois até às 00.00.

Espaço Mono, Feio Terenas 31A (Penha de França). Sáb 18 Mar, 18.00-00.00. 10€-28€

