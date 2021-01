EatTasty alarga serviço e entrega agora jantares ao fim-de-semana

Durante a semana as refeições já saíam facilitadas pela EatTasty que, além de ter passado a entregar em moradas particulares no confinamento de 2020, passou a ter também o serviço de entrega de jantares durante a semana. E é este último que agora se estende aos sábados e aos domingos, permitindo que as refeições prontinhas lhe cheguem mesmo ao fim-de-semana. O serviço arranca este sábado, dia 30, e está disponível apenas no centro de Lisboa.

Foi há dois meses que a EatTasty, plataforma portuguesa de confecção e entrega de refeições, decidiu deixar que o holofote incidisse apenas sobre os almoços para passar a dar atenção aos jantares. Agora que a casa passou novamente a ser dormitório, escritório e até restaurante, os fins-de-semana ganharam outro peso neste serviço de entregas de refeições já prontas.

“Foi a pensar no bem-estar e segurança das pessoas e em continuar a ajudar os nossos restaurantes parceiros que decidimos passar a entregar jantares todos os dias sem excepção”, explicam em comunicado Orlando Lopes e Rui Costa, fundadores da EatTasty, que tem mais de 40 restaurantes parceiros em Lisboa. “Além disso, ao fim-de-semana, as pessoas procuram descansar e têm menos vontade de cozinhar, mas mantêm o desejo de uma refeição de qualidade, por isso foi-nos muito natural alargar a oferta”.

As encomendas podem ser feitas através do site ou da app, basta seleccionar a opção “jantar”, e a partir daí escolher um dos pratos disponíveis no menu, onde há seis opções incluindo pratos vegetarianos ou vegan. Há sushi, comida indiana e mexicana, hambúrgueres, comida tradicional e ainda o menu especial desenhado por Joana Barrios.

As encomendas, com taxa gratuita, têm de ser feitas até às 19.50 do próprio dia, sempre com a possibilidade de encomendar antecipadamente. Aos jantares, esta cantina virtual entrega, para já, apenas no centro de Lisboa, sendo que pode consultar as localidades aqui.

+ Peça para casa: as melhores entregas ao domicílio em Lisboa

+ Leia a edição desta semana: Assim não custa nada