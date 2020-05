EatTasty cria menu solidário para podermos ajudar os sem-abrigo à distância

A EatTasty, uma start up portuguesa de confecção e entrega de comida caseira no local de trabalho (e agora também em casa), criou uma nova plataforma – a Ajuda-nos a Ajudar. Qualquer pessoa pode comprar um menu solidário para que seja entregue às comunidades de sem-abrigo em Lisboa.

O novo serviço solidário da EatTasty começou por ser uma iniciativa apenas entre amigos num grupo de Whatsapp, ainda em Março, que diariamente levava refeições a sem-abrigo. Desde essa altura, já entregaram mais de 5500 refeições a pessoas nessa situação através de associações como a ReFood e a Comunidade Vida e Paz. O rápido crescimento de pedidos e a vontade de mais gente querer juntar-se à iniciativa com contribuições fez nascer o Menu Solidário.

Na plataforma da EatTasty surgiu a página Ajuda-nos a Ajudar, na qual qualquer pessoa pode comprar o menu solidário por 4,99€, quantas vezes quiser e nos dias em que quiser. Todas as doações serão entregues aos sem-abrigo instalados nos albergues oficiais da Câmara Municipal de Lisboa.

Os menus incluem uma sopa e um prato pensado para ajudar a colmatar as necessidades nutricionais de quem está em situações de carência alimentar. A compra tem de ser feita até às 12.00 do próprio dia, hora em que são feitas as contagens de refeições, mas caso não seja e a compra se dê depois dessa hora os menus serão doados no dia seguinte.

A EatTasty não quer que a iniciativa solidária se fique por este período mais crítico – a ideia é continuar a apoiar pessoas em situação de crise e reforçar o número de refeições encomendadas aos restaurantes, tendo também uma rota complementar de alguns estafetas para concretizar os pedidos.

