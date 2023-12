Edições limitadas e uma fila à porta: a Nude Project chegou a Lisboa

Fundada, em 2018, por Bruno Casanovas e Alex Benllock, a espanhola Nude Project acaba de aterrar em Lisboa. Depois de abrir cinco lojas em Espanha e uma em Itália, o primeiro espaço em Portugal quer dar a conhecer um streetwear orientado para uma nova geração de consumidores.

No dia da abertura, centenas de pessoas fizeram fila à porta e algumas delas chegaram mesmo a acampar na noite anterior só para estarem entre as primeiras a conhecer o espaço por dentro. “Três horas antes da abertura, perto do meio-dia, foi uma enchente autêntica, a rua estava completamente cheia, tínhamos aqui uma fila gigantesca. O resto foi história, foi uma grande abertura para a marca”, conta-nos Konstantine Rudenko, gerente da Nude Project em Lisboa.

© Arlei Lima

Em 2021, a Nude Project começou a viajar por várias cidades em Espanha. Este ano, a Nude Tour decidiu ir além-fronteiras. Em Setembro deste ano, abriu uma pop-up em Paris e outra em Milão, onde a presença da marca se tornaria permanente. Em Novembro, foi a vez do Porto. A passagem pela Invicta ficou marcada por uma festa de dois dias na The Feeting Room, onde estiveram à venda as peças mais icónicas da marca e também um hoodie alusivo à cidade. A pop-up anteciparia a abertura de uma loja permanente em Lisboa, há muito esperada pelos fãs.

A marca, criada num pequeno dormitório pelos amigos Bruno e Alex, assume no seu manifesto a vontade de ir além da roupa. Privilegiando o conforto, o minimalismo e a modernidade, a Nude Project quer vestir a nova geração. Segundo o gerente, que conta com dez anos de experiência no sector do retalho, a marca pontua pela exclusividade e qualidade, indo de encontro às ideias do público. “Nós não temos barreiras, nós somos uma marca que ouve bastante o nosso cliente, somos criativos e, acima de tudo, queremos que o nosso cliente se sinta autêntico e exclusivo.”

© Arlei Lima

A loja espelha a essência da marca, com um balcão redondo castanho ao centro. As mesas, também com formas arredondadas em azul, dão lugar de destaque a algumas peças exclusivas, bem como acessórios. Os detalhes em cromado trazem um estilo contemporâneo. Penduradas nos chariots ou dobradas em cima das prateleiras, as peças pertencem a várias colecções. São hoodies, sweatshirts, calças, t-shirts e blusões acolchoados, sempre disponíveis num número limitado de exemplares.

Cult, a linha de básicos que inclui um design simples e a frase “By Artists, For Artists”, é a colecção que se mantém sempre em loja e “é aquilo que as pessoas adoram". "A dificuldade mesmo é ter stock porque há muita procura em Lisboa”, continua o gerente. Além desta, dependendo da altura do ano em que passar na Nude Project, pode encontrar colecções sazonais e colaborações.

© Arlei Lima T-shirt exclusiva Nude Project Lisboa

Nestas primeiras semanas em Lisboa, encontra a colaboração com a Playboy, em celebração dos 70 anos do lançamento da primeira edição da revista, em Dezembro de 1953. À entrada da loja, há um casaco de pele preto com o famoso coelho, com um forro igualmente temático. Nos acessórios, além de uma mala à tiracolo, encontra um isqueiro, um dos 50 que foram fabricados nos Estados Unidos, com o respectivo número de série. Para comemorar a abertura, foi ainda produzida uma t-shirt exclusiva. Branca e com elementos típicos da azulejaria nacional, lembra os equipamentos de futebol portugueses dos anos 80.

Enquanto se estabelece em Lisboa, a Nude Project continua a abrir pop-ups. Há poucos dias, seguiu para Berlim. As ambições não ficam por aqui e nem todas passam pela abertura de lojas temporárias. Depois do sucesso da pop-up no Porto, “é esperar pelas novidades, pode ser que seja uma surpresa muito em breve”, adianta o gerente da loja.

Rua Áurea, 153 (Baixa). Seg-Sáb 10.30-19.30 Dom 15.00-19.30

