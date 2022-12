Edifício Cruzeiro, no Estoril, inaugura em Janeiro

A nova vida do Edifício Cruzeiro começa a 28 de Janeiro, o dia de inauguração do espaço que dá o pontapé de saída para a nova Vila das Artes, uma iniciativa da Câmara Municipal de Cascais (CMC) que está para as artes performativas como o Bairro das Artes está para as artes plásticas.

A última previsão para a reabertura do antigo centro comercial – inaugurado em 1951 e o primeiro do país – seria o final de 2022, mas a inauguração derrapou para o final do mês de Janeiro. “Começamos a aproximar-nos, cada vez mais, de um momento que ficará na história do concelho de Cascais, com este excelente equipamento cultural, com muita atividade de jovens e de jovens há mais tempo. Aqui ficará residente quer a Escola de Teatro de Cascais, quer o Conservatório de Música, quer também a Academia de Dança, mas estará aberto a muitas outras manifestações, nomeadamente no auditório que está aqui já pronto”, afirmou Carlos Carreiras, presidente da CMC, citado pelo site oficial do município.

DR Novo edifício Cruzeiro - Vila das Artes

Como já tínhamos divulgado em Agosto, aqui ficará instalado um auditório municipal com 400 lugares, uma biblioteca especializada em obras cinematográficas e ainda instalações destinadas à Escola Profissional de Teatro de Cascais, propriedade da CMC e do Teatro Experimental de Cascais (TEC), a poucos passos de distância. O edifício tem ainda na vizinhança o Conservatório de Música de Cascais, a Escola de Dança, o Museu da Música Portuguesa e o Casino Estoril – que juntos vão compor a chamada Vila das Artes.

A intervenção, que representou um investimento de oito milhões de euros, passou pela preservação da fachada do icónico edifício desenhado pelo arquitecto Filipe Nobre de Figueiredo, sendo que tudo o resto foi abaixo para dar lugar a uma estrutura desenhada com o traço do arquitecto Miguel Arruda.

+ Com o Parque Mayer em suspenso, Moedas promete “toda a pressão” para abrir Variedades em 2023

+ Em Cascais, a boutique de carnes Hangus soma e segue, desta feita com um bistrô