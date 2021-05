Edis One alerta para a importância das abelhas com mural em Benfica

A arte de Edis One já deu a volta ao mundo, mas é no seu bairro que pode ver o seu último mural de arte urbana, desta vez a convite do Parlamento Europeu.

Poucos dias após a inauguração de uma intervenção de arte urbana (em co-autoria com o também artista local Pariz One) no Campo de Jogos do Calhariz, Edis One continuou a dar vida ao seu Original Extinction Art Project, de sensibilização para as para espécies que estão em vias de extinção, através da arte urbana. Na Estrada do Calhariz de Benfica criou um mural de grandes dimensões com uma abelha-europeia, a convite do Gabinete em Portugal do Parlamento Europeu, numa imagem que alerta para a importância no equilíbrio e diversidade dos ecossistemas deste pequeno insecto que se encontra ameaçado.

O mural fez parte da programação Fast Forward, um evento que celebra o Dia da Europa cruzando várias áreas artísticas, da música à literatura ou artes plásticas. Mas não é a primeira vez que o Original Extinction Art Project sai às ruas de Lisboa. Há ainda um urso-polar na Estrada do Calhariz de Benfica ou um urso-pardo (também com Pariz One) e duas baleias (com Ôje) em Telheiras. Conheça os murais (e não só) no site oficial, onde também encontra edições impressas do projecto para venda no site oficial.

