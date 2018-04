Eléctrico 24 já circula entre o Camões e Campolide

Apanhámos o eléctrico na curva e a Carris confirma que a carreira está em fase de testes. Não há ainda data fechada para o arranque, mas já sabemos, no entanto, que o 24 vai circular entre o Largo Camões e Campolide.

No início deste ano demos a notícia: a linha do histórico eléctrico 24 vai ser reactivada, fazendo parte de um conjunto de doze medidas prioritárias para a Carris. Agora há luz ao fundo da linha.

Nos últimos dois dias, apanhámos o eléctrico a circular na zona do Príncipe Real, tanto de manhã como à tarde. O número está lá, mas para já o eléctrico está "reservado" para formação.

Contactada pela Time Out, a Carris confirmou que o eléctrico tem circulado, apesar da definição das paragens não estar completamente fechada. Numa fase inicial o 24 vai apenas ligar o Largo Camões a Campolide, revelou a empresa.

Recordamos que a primeira vez que um 24 saiu à rua foi em 1905 e ligava o Rossio a Campolide, fazendo paragens no Cais do Sodré, Rua do Alecrim, Príncipe Real, Rato e Amoreiras. Com a passagem dos anos foi sofrendo alterações e a linha chegou a ser prolongada até à Avenida Duque de Ávila, Rua Morais Soares e Alto de São João. Foi suspensa temporariamente em 1995. Até hoje.

*Notícia corrigida às 11.17: Por lapso na comunicação do Núcleo de Relações Públicas e Comunicação da Carris com a Time Out, escrevemos inicialmente que o eléctrico 24 circulava até Campo de Ourique.

